У Миколаєві рятувальники виявили тіло фотографа, який 8 жовтня випав із яхти під час регати

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС України в Миколаївській області, тіло знайшли рятувальники 10 взводу Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України 23 жовтня близько 15.15.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС області, у чоловіка на шиї був фотоапарат.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Миколаєві відомий місцевий фотограф Юрій Першин, проводячи фотозйомку на борту яхти під час регати на річці Південний Буг, впав у воду й зник безвісти.

Довідка УНІАН. Першин був кандидатом у члени Національної спілки фотохудожників України, членом народного фотоклубу «Корабел». Фотограф також провів кілька персональних виставок.