На Дніпропетровщині на блокпосту поліція знайшла у двох пасажирок авто 10 гранат (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, дві дівчини віком 18 та 22 років, мешканки Львова та Львівської області, їхали із зони АТО.

Зокрема, у зловмисниць вилучено гранати Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН і 10 запалів до них, а також 4 патрони.

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«Водійка автомобіля розповіла, що дівчат підібрала у Донецькій області і везла до Львова. Самі ж порушниці надати будь-які пояснення з приводу вилучених у них предметів відмовились», - йдеться у повідомленні.

Межівським відділенням поліції внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Вилучені боєприпаси направлено на експертизу.