Артистка з Дніпра, яка підтримала побиття молотком бійця АТО, готується до кар'єри у Росії (відео)

Хористка Катерина Фондуроко, котра підтримала прихильницю "русского мира", що вдарила молотком по голові ветерана АТО, найімовірніше, залишить місто, йдеться в сюжеті ТСН.

48-річна артистка наступного дня після скандалу після спілкування з керівництвом театру написала заяву на звільнення за власним бажанням. Офіційно щось коментувати керівництво театру не готове, а не на камеру працівники говорять про шок від поведінки співачки.

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За місцем проживання Фондуроко знайти не вдалося – її родичка повідомила, що артистка вже в Криму, а спілкуватися з нею не потрібно.

Проте це встиг зробити радник міського голови Євген Гендін. Він каже, що жодного каяття за жорстокі слова в соцмережах у співачки не спостерігається. "Вона вважає себе жертвою злочинного режиму. Вона мені дослівно сказала: я знаю, що нас таких 50 відсотків у місті. А цей образ інженю, губки бантиком – їй вистачило ввічливості на хвилину. А потім це закінчилося: "Так, вали звідси! Це вона мені говорить", - розповів Гендін.

Уже після розмови радник міського голови отримав через інтернет повідомлення-погрозу – мовляв, "молотків на всіх вистачить". "Зрозуміло, що це не вона. Якісь шанувальники", - каже Гендін.

Сама ж фігурантка скандалу колегам повідомила, що пакує валізи та їде до Росії. Саме там вона планує влаштовувати своє майбутнє. Проте сторінки в соцмережах разом із хамськими коментарями жінка знищила.