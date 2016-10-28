В Дніпрі зіштовхнулись маршрутка і вантажівка: 14 осіб постраждало

За даними прес-служби ГСЧС Дніпропетровської області, повідомлення про аварію надійшло в 8.14, пише місцевий сайт dnepr.com.

На місці події працює поліція, рятувальники 3 і 18 частин, а також аварійно-рятувальний загін. В аварії постраждало 14 осіб, трьох вирізали з маршрутки.

Двох "важких" відвезли в 16-у лікарню Дніпра, ще одну пасажирку - в лікарню Мечникова.

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Інші пасажири отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса постраждали 11 людей. Водій автобуса Mersedes-Benz 311 CDI, з невідомих поки причин, виїхав на узбіччя та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся