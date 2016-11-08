У Житомирі поліцейські влаштували бійку та стрілянину у нічному клубі

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України 296 «Хуліганство».

Інцидент стався 6 листопада.

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«Розслідується факт хуліганства двох працівників правоохоронних органів, який мав місце 6 листопада в одному з нічних клубів Житомира, попередньо, правоохоронці спричинили конфлікт у нічному клуб і та вчинили стрілянину», - розповіли у прокуратурі, не повідомивши інших деталей.

З інших поінформованих джерел УНІАН стало відомо, що, за попередніми даними, цей конфлікт виник через те, що двоє правоохоронців, які відпочивали у клубі, відмовилися оплатити рахунок.

Деталі конфлікту наразі невідомі, проводиться службове розслідування. Втім, за за даними житомирських ЗМІ, вказаний конфлікт закінчився бійкою та стріляниною у стрип-барі.

Нагадаємо, прокуратура завершила розслідування щодо київського патрульного Сергія Олійника, який підозрюється у вбивстві юнака під час переслідування BMW в лютому 2016 року.

У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. У результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто. Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.