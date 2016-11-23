У ДТП під Миколаєвом загинули троє військових: опубліковано фото і відео

Троє з них загинули на місці, ще один - доставлений до медичного закладу.

Водій вантажівки не постраждав.

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Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 УК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



