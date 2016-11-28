Пожежа у нічному клубі Львова: двоє постраждалих залишаються у важкому стані (відео)

Про це повідомляє ІА ZIK з посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.

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«Усім пацієнтам надається медична допомога в повному обсязі відповідно до протоколів МОЗ України. Всього за медичною допомогою звернулось 24 особи», – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, пожежа в розважальному центрі «МІ100» виникла о 2-й години ночі 27 листопада і о 3:51 була повністю ліквідована.

Момент займання приміщення під час проведення на сцені клубу вогняного шоу зафіксовано на відео. Через невдале виконання трюків вогонь перекинувся на легкозаймисті матеріали і швидко поширився по всьому приміщенню.