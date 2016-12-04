Невідомі розгромили волонтерський центр в Одесі (фото)

09:18, 04 грудня 2016
Інциденти
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Невстановлені особи пробралися у волонтерський центр на вулиці Ланжеронівській в Одесі і влаштували там погром.

Зловмисники залишили навіть автошини, які зберігалися у приміщенні й призначалися військовим / facebook.com/pranzhu

Волонтерка Ната Пранжу розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що наслідки погрому виявила 3 грудня. У кімнатах на першому поверсі розбито двері. Пограбування не було – зловмисники залишили навіть автошини, які зберігалися у приміщенні й призначалися військовим. Інші цінні речі з волонтерської допомоги (генератори, бронежилети та таке інше) волонтери давно вивезли із будівлі.

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Будинок, де стався інцидент, є пам’яткою архітектури. Він розташований поруч із мерією і перебуває на балансі Одеської обласної ради.

У 2014 році після серії вибухів у різних волонтерських організаціях міста самі волонтери і влада вирішили об'єднати під одним дахом усіх, хто збирає допомогу для бійців АТО і переселенців.

Донедавна у волонтерському центрі працювали близько 20 організацій. Останнім часом там перебували лише будівельники, які перекривали дах, пошкоджений близько року тому під час пожежі.

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