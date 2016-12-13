У Запоріжжі прямо в приміщенні Нацполіції області одна патрульна побила іншу

Унаслідок інциденту 28-річну лейтенанта поліції навіть шпиталізували, йдеться в сюжеті ТСН.

"Вона мене схопила за горло та вдарила об стінку. Я її відштовхнула, і наші хлопці відтягували її від мене, бо вона продовжувала. Вона мене вдарила ногою, я впала на підлогу", - розповіла інспектор Аліна Курило. В лікарні вона провела 10 днів.

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Бійка сталася у приміщенні головного управління Національної поліції області. Того дня молоді офіцери отримували службові посвідчення. Одна з жінок образилася на те, що її не пропустили поза чергою. Виникла сварка, яка переросла у бійку. Постраждала Аліна тривалий час чекала результатів службової перевірки. Але неофіційна відповідь колег патрульну приголомшила: винуватиці конфлікту нічого не буде. Приголомшена цим лейтенант звернулася до прокуратури із заявою на кривдницю.

Цього у патрульній поліції, вочевидь, не чекали. Але звинувачення в симуляції службового розслідування відкидають – мовляв, про все вчасно повідомили Київ, а тепер чекають відповідного наказу зі столиці. "Як тільки з Києва нам повернеться наказ, ми тоді передамо вже всі пояснення, виписки з лікарні, пояснення інспекторів, які були на той час в ГУ НП і буде прийняте рішення керівництвом департаменту", - пояснив керівник патрульної поліції Запоріжжя Роман Пилипенко.

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Патрульна, яку звинувачують у побитті, намагалася перевестися до Дніпра, але там їй відмовили. "Дійсно вона продавала рапорт на роботу в патрульний поліції Дніпра, але рапорт не підписаний. Юлія Панасенко в поліції Дніпра не працює", - наголосила речник патрульної поліції Дніпра Юлія Курочкіна. Після цього запорізьке керівництво відправило офіцера Панасенко на курси. Спілкуватись з журналістами вона наразі відмовляється. "Я не можу щодо цього питання давати інтерв'ю. У нас усі інтерв'ю дає прес-секретар", - заявила офіцер телефоном.