Згорнув "в трубочку" та приховав: українець намагався вивезти до Італії в шкарпетках 182 тисяч євро (фото)

Про це повідомляє прес-служба київської митниці ДФС.

182 тисячі євро намагався вивезти до Італії українець, який для проходження митного контролю самостійно обрав спрощену систему – «зелений коридор», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10 000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та дозвільних банківських документів пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався.

Після перетину пасажиром «білої лінії», що позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», митники поцікавилися у даного громадянина щодо наявності товарів, які підлягають декларуванню, на що пасажир відповів, що немає таких, потім було задано уточнююче запитання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має 8 000 Євро. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення та запропоновано пред`явити всі готівкові кошти. Вже там виявилося, що у різних відділеннях гаманця, який пасажир тримав у руках, знаходилося 8 870 євро, 673 доларів США та 2 650 гривень.

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Під час здійснення митного контролю пасажира було неодноразово попереджено про відповідальність в разі виявлення порушення митних правил. Митниками в ручній поклажі громадянина було додатково виявлено 182 000 євро, а саме: 60000 євро були згорнуті в трубочку та приховані всередині чоловічої шкарпетки, так само приховані 60000 євро були поміщені в іншу шкарпетку; а ще 62000 євро знаходилися вже у третій шкарпетці. В свою чергу шкарпетки з грошима знаходилися в двох кросівках, загорнутих в поліетиленовий пакет та поміщені у валізі (ручній поклажі) пасажира під його особистими речами.

Зазначена готівка переміщувалась з приховуванням від митного контролю, а саме способом, що утруднює виявлення.

З виявленої суми пасажиру було пропущено 8 870 євро, 673 доларів США та 2 650 гривень. За протоколом про порушення митних правил вилучено 182 000 євро. Валюту вилучено до винесення судом рішення у справі.