У Чернігівській області мікроавтобус з'їхав у кювет, госпіталізовано 17 осіб

Як повідомили УНІАН у ГУ Нацполіції в області, ДТП сталася сьогодні вранці на автодорозі Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, в Ріпкінському районі.

Водій мікроавтобусу сполученням «Чернігів-Добрянка» не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Читайте такожНа Донеччині під потяг потрапив автобус з працівницями шахти, є постраждалі (фото)

Унаслідок ДТП 15 людей госпіталізовані до Ріпкинської центральної районної лікарні, одну жінку, яка має тяжкі ушкодження, - до обласної лікарні, ще одну - до Чернігівського пологового будинку.

Одну пасажирку після надання допомоги на місці відпустили додому. За попередніми даними, причиною аварії стала ожеледиця на дорозі.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося раніше, у Франції сталася масштабна ДТП - в тумані зіткнулися близько 50 машин.