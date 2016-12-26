У Дніпрі вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото)

У Дніпрі у дворі багатоповерхівки вибухнула граната. Про це повідомили у прес-службі ГУ НПУ у Дніпропетровській області.

Зазначається, що в результаті вибуху, який пролунав на вул. Бєляєва, ніхто не постраждав.

«За інформацією експертів-вибухотехніків вибухнула граната РГД-5. В результаті вибуху ніхто не постраждав, ушкодження отримали автомобілі, які знаходилися у дворі будинку», - йдеться у повідомленні.

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Слідчим відділення Амур-Нижньодніпровського району за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Поліцейськими проводяться оперативні заходи по встановленню та затриманню зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі біля школи № 30 по вул. Крамського знайшли обмотану скотчем коробку з написом: «Вам посилка. Не відкривати. Там бомба. Аллах акбар!».

На щастя, коробка з «бомбою» виявилася невдалим дитячим жартом. Зараз правоохоронці з'ясовують особу «мінера». Якщо буде встановлено, що коробку з написом залишив неповнолітній, його батькам доведеться заплатити чималий штраф, відзначають у поліції.