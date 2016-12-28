В Одесі зловмисник підпалив іномарку адвоката

Про це УНІАН повідомив сам Пономаренко.

Він стверджує, що особисто став свідком події, оскільки автомобіль був припаркований поруч з офісом, в якому перебував адвокат - на перехресті провулка віце-адмірала Азарова і вулиці Ясній (курортна зона).

«27 грудня, приблизно о 19:20-19:25, невідомий облив мій автомобіль горючою рідиною і підпалив. Я бачив це, перебуваючи в офісі, розташованому на 2-му поверсі... Потім вибіг, щоб загасити автомобіль», - розповів Пономаренко.

За його словами, за фактом події відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 399 (умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи або їх близьким родичам, у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги) КК України.

Пономаренко пов'язує підпал зі своєю професійною діяльністю. Зокрема, з резонансним кримінальним провадженням, в якому бере участь як захисник одного з фігурантів.

Він пояснив, що його підзахисного разом з ще одним громадянином було затримано в Миколаєві за підозрою у спробі дачі великого хабара співробітнику прокуратури, який від хабара відмовився.

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За словами Пономаренка, який посилається на інформацію підзахисного, насправді хабар у затриманих вимагали, і «є зацікавлені особи в тому, щоб «віджати» їхній бізнес». Також, за його словами, підозрюваних було затримано з порушенням закону.

Адвокат зазначає, що вчора вранці надіслав у НАБУ і Генеральну прокуратуру заяви про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 368 (хабар - УНІАН) щодо низки високих посадових осіб прокуратури Миколаївської області.

Він зазначив, що захист наполягає на тому, щоб матеріали справи розглядалися в іншому регіоні України або безпосередньо слідчими Генеральної прокуратури.

Адвокат стверджує, що в певному результаті розслідування провадження зацікавлені в Миколаєві високопоставлені особи, в тому числі конкуренти його клієнтів.

«Вранці ми відправляємо запит у Генпрокуратуру і НАБУ, а ввечері підпалюють мій автомобіль... Не знаю, хто саме це зробив, але пов'язую те, що сталося, зі справою в Миколаєві, у жодних інших резонансних справах я зараз участі не беру», - наголосив адвокат.

У регіональному главку Нацполіції УНІАН підтвердили виклик Пономаренка і відкриття кримінального провадження за фактом підпалу.