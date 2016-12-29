Кількість жертв через ДТП у Харкові зросла
13:46, 29 грудня 2016Інциденти
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У Харкові померла ще одна жертва ДТП з п'яним водієм джипу.
В Харькове умерла еще одна жертва ДТП с пьяным водителем джипа
У лікарні від отриманих травм помер водій автомобіля "Жигулі", батько дитини, яка померла на місці.
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Напередодні нетверезий водій джипу спочатку влаштував одне зіткнення, в якому пошкодив одразу дві автівки, потім, тікаючи з місця події, вилетів на зустрічну смугу та влобову зіткнувся із "Жигулями", в яких їхала родина із маленькою донечкою. Від удару легковик розтрощило вщент, дитина загинула на місці.
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