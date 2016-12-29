Кількість жертв через ДТП у Харкові зросла

У лікарні від отриманих травм помер водій автомобіля "Жигулі", батько дитини, яка померла на місці.

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Напередодні нетверезий водій джипу спочатку влаштував одне зіткнення, в якому пошкодив одразу дві автівки, потім, тікаючи з місця події, вилетів на зустрічну смугу та влобову зіткнувся із "Жигулями", в яких їхала родина із маленькою донечкою. Від удару легковик розтрощило вщент, дитина загинула на місці.