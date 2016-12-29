На Хмельниччині з підпільного цеху вилучили понад 3 тисячі літрів підробного алкоголю

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, житель Хмельницького обладнав складське приміщення під цех, де виготовляв фальсифіковану алкогольну продукцію.

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Під час обшуків виявлено та вилучено понад 3 тис. літрів готової продукції, 700 літрів спирту, а також спеціальне обладнання, яке використовувалось для незаконного масового виробництва алкоголю, на загальну суму близько 600 тис. грн. Слідство продовжується.