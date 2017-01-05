Стрілянина на Печерську: поліція розшукує зловмисника, який поранив іноземця

Поліція Києва розшукує зловмисника, який на Печерську стріляв в іноземця.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформація про те, що на бульварі Лесі Українки лежить поранений, надійшло до чергової частини столичної поліції вчора, 4 січня о 22.44.

За викликом виїхали працівники Печерського управління поліції, кінологи та патрульні. Місцевий житель, який став свідком події, бачив, як біля під’їзду будинку розмовляли двоє чоловіків. Несподівано один з них здійснив три постріли у свого співрозмовника.

Читайте такожУ прокуратурі розповіли подробиці про зброю нардепа Пашинського та хід слідства

Слідчо-оперативна група оглянула місце події та навколишню територію, вилучила три стріляні гільзи, які направила на експертне дослідження, опитала можливих свідків та очевидців.

25-річного іноземця правоохоронці зможуть опитати, щойно отримають дозвіл від лікарів.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.