Колишні бійці "Торнадо" напали на охорону Лук'янівського СІЗО - волонтер

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Роман Сініцин.

"Кажуть, в Лук'янівському СІЗО ЧП. Колишні бійці "Торнадо" напали на охорону. Поки без деталей, але поліціі туди приїхало багато", - написав він.

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Інформацію про напад Українській правді підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він повідомив, що, за попередньою інформацією, між арештантами, яких доставили після засідання суду, та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один із ув’язнених завдав собі тілесних ушкоджень і наразі під охороною доставлений до медзакладу.

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Під час конфлікту будівлю СІЗО оточувала поліція задля того, щоб забезпечити порядок.

Водночас Тракало не зміг ані спростувати, ані підтвердити інформацію про те, що ув’язнені є бійцями роти "Торнадо". Він зазначив, що цю інформацію можуть повідомити лише у Мін'юсті.

Станом на 23:26 речник Нацполіції повідомив, що усі арештовані вже перебувають у камерах - конфлікт вичерпано. За фактом нападу внесена інформація до ЄРДР.