Поліція завершила розслідування перестрілки у Княжичах, жертвами якої стали 5 правоохоронців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу щодо результатів роботи поліції у період новорічних і різдвяних свят.

"Безпосередньо у Національній поліції на сьогоднішній день завершено проведення службового розслідування, і я думаю, що буквально, можливо, сьогодні, можливо, у понеділок буде вже підписаний дисциплінарний наказ реагування, і це буде також предметом інформування суспільства і засобів масової інформації про ті заходи, яких вжила Національна поліція", - сказав Вакуленко.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд Держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.