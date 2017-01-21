Вбивство адвоката у Києві: в мережі назвали прізвище загиблого

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Дмитро Абрамчук.

"Сьогодні вночі на Слобідці був застрелений адвокат Рибальченко Валерій Олександрович. Висловлюю співчуття рідним і близьким", - йдеться в його повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що невідомий поранив адвоката у Дніпровському районі Києва, від вогнепальних ран він помер у лікарні.

"За попередньою інформацією встановлено, що невідомий біля будинку, де проживав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення він помер в лікарні", - йдеться у повідомленні.