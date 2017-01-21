Вбивство адвоката у Києві: в мережі назвали прізвище загиблого
15:26, 21 січня 2017Інциденти
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У Дніпровському районі Києва в ніч на 21 січня був убитий 46-річний адвокат Рибальченко Валерій Олександрович.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Дмитро Абрамчук.
"Сьогодні вночі на Слобідці був застрелений адвокат Рибальченко Валерій Олександрович. Висловлюю співчуття рідним і близьким", - йдеться в його повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що невідомий поранив адвоката у Дніпровському районі Києва, від вогнепальних ран він помер у лікарні.
"За попередньою інформацією встановлено, що невідомий біля будинку, де проживав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення він помер в лікарні", - йдеться у повідомленні.
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