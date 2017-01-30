За фактом смерті співробітника СБУ порушено справу за статтею "доведення до самогубства"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

«Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до самогубства старшого інспектора сектору режимно-секретного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (ч. 1 ст. 120 КК України)», - йдеться в повідомленні.

«Установлено, що в приміщенні вказаного інституту виявлено труп старшого прапорщика з вогнепальним пораненням голови», - зазначили в прокуратурі.

На місці події працювали працівники військової прокуратури Київського гарнізону та експерти.

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За даними відомства, «виявлено та вилучено передсмертну записку, складену від імені загиблого військовослужбовця, пістолет ПМ, сім набоїв до нього, кулю та гільзу».

Досудове розслідування здійснює військова прокуратура Київського гарнізону.

При цьому в прокуратурі додали, що «найбільш ймовірною версією спричинення смерті працівника СБУ є самогубство».

Як повідомляв УНІАН, СБУ сьогодні повідомила про смерть свого співробітника, який наклав на себе руки. Зазначалося, що, за попередньою інформацією, самогубство сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане із службовою діяльністю.