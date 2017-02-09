"Бардак устроїли": у Черкасах на сесії облради сталася бійка через російську мову (відео)
На засіданні Черкаської обласної ради сталася бійка.
Після того, як директор готелю "Дніпро" Борис Лєбєдцов почав зачитувати звіт російською мовою, він нарвався на критику депутатів від ВО "Свобода", передає місцевий сайт "ІнфоМІСТ".
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Вони вимагали, щоб він розмовляв українською. Після слів про те, що російською йому спілкуватися зручніше, до нього підбіг голова фракції свободівців в облраді Юрій Ботнар.
Почалася штовханина, яка переросла в бійку. Сутичку між Лєбєдцовим і Ботнаром розняли присутні правоохоронці та депутати.
"З цієї хвилини виступати російською тут ніхто не буде", - заявив Ботнар після закінчення бійки.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше у сесійній залі сталася сутичка між депутатами фракції БПП Мельничуком і Лещенком.
Мельничук підійшов до робочого місця Лещенка, і після цього почалася бійка, в результаті якої Лещенку було порвано піджак.