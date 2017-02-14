В окупованому Донецьку пролунав вибух (фото)

10:43, 14 лютого 2017
Інциденти
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Очевидці повідомляють, що вибух пролунав у Куйбишевському районі Донецька.

Вибух пролунав біля ДКЗХВ / facebook.com/chetveryakova

У Донецьку сьогодні, 14 лютого, вранці пролунав потужний вибух. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

facebook.com/chetveryakova

Зазначається, що вибух стався у Куйбишевському районі, біля Донецького казенного заводу хімічних виробів.

facebook.com/chetveryakova

Користувачі соцмереж, які бачили вибух та його наслідки повідомляють, що від вибуху у багатьох вікнах вилетіли шибки.

facebook.com/chetveryakova

Як повідомляв УНІАН раніше, в с. Доброслав на Одещині стався потужний вибух газу у житловому будинку. На момент вибуху людей в будинку не було. Однак, вибухова хвиля зруйнувала будівлю.

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Теги: #Донецьк#вибух