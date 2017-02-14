На Одещині викрили канал контрабанди сигарет

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС в області, незаконний обіг тютюнових виробів встановлено під час обшуків, проведених представниками фіскальної служби спільно з прикордонниками.

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«Загалом вилучено 75 836 пачок тютюнових виробів частково обклеєних марками акцизного податку України на суму 1,7 млн грн, а також - 792 літри алкогольних виробів на суму 133 тис. грн і готівка - 133 тис. грн. Загалом за результатами проведених заходів виявлено й вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на суму 1,8 млн грн», - повідомили в прес-службі.

Наголошується, що реалізація вилученої продукції також здійснювалася через мережу Інтернет.

Обшуки було проведено 11-13 лютого в рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Як уточнив УНІАН представник ДФС, вищезгадану продукцію вилучено в Ізмаїлі.