На Одещині в результаті обвалу нежитлової будівлі загинув хлопчик

"О 15:05 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в смт Любашівка по вул. Привокзальній виникло обвалення залізобетонної балки перекриття дверного отвору та часткове обвалення даху одноповерховій нежитлової будівлі, орієнтовно на площі 20 м2. В результаті події загинув хлопчик 2005 р.н., та отримав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку хлопчик 2005 р.н. Загиблого хлопчика о 16:05 рятувальники вилучили з-під завалу", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Читайте такожВ Одеській області в ДТП за участю працівника прокуратури загинула жінка-пішохід

Згідно з повідомленням, пострждалого хлопчика каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до Любашівської районної лікарні.