Руйнували пам’ятники задля розваги: на Одещині затримали групу неповнолітніх вандалів

На Одещині працівники Окнянського відділення поліції затримали п’ятьох підлітків, віком від 12 до 15 років, які на кладовищі села Маяки Окнянського району заради розваги зруйнували 38 пам’ятників.

Як повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області, до поліції надійшли повідомлення від громадян про те, що невідомі особи понівечили могили їх близьких та родичів. Виїздом слідчо-оперативної групи було виявлено 38 пошкоджених пам’ятників.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння злочину причетні п’ятеро місцевих підлітків. Під час встановлення всіх обставин даної події з’ясувалося, що найстарший з компанії друзів ввечері запропонував задля розваги піти до кладовища та зруйнувати кілька пам’ятників, на що останні дали згоду. Коли вони зайшли на територію цвинтарю, 15-річний хлопець зруйнував перший пам’ятник на могилі, тричі вдаривши його ногою. Інші підлітки підтримали задум товариша та всі разом почали розбивати надгробки», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

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Неповнолітні під час спілкування з працівниками поліції покаялись у вчиненні ними даного злочину та активно сприяли розкриттю правопорушення. По даному факту потерпілими визнано 14 осіб.

«Враховуючи що на момент скоєння кримінального правопорушення неповнолітнім не виповнилось 16 років, а відповідно до ч. 1 ст. 22 КК України, кримінальна відповідальність за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України, настає у віці 16 років, керуючись ч. 1 ст. 292 та ст. 498 Кримінально-процесуального кодексу України, а також п. 3 ч. 2 ст. 105 КК України, до Красноокнянськогорайонного суду Одеської області направлено зазначене кримінальне провадження з клопотанням про застосування до неповнолітніх правопорушників примусових заходів виховного характеру у вигляді застереження строком на 1 рік», – зазначили в поліції.

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