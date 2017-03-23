Правоохоронці вивчають камери відеоспостереження поблизу місця вбивства Вороненкова

Правоохоронці вивчають камери відеоспостереження поблизу місця вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у м. Києві Андрій Крищенко.

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“Вилучено пістолет “ТТ” на місці злочину”, - заявив він.

Також, за словами Крищенка, кілер, який застрелив екс-депутата Держдуми, під час скоєння нападу підбігав до готелю «Прем’єр-палац», що видно на вилучених відеозаписах.

“Наразі вилучені відеозаписи, ми будемо працювати, будемо встановлювати його (кілера) підхід “, - додав Крищенко.

“Є камери відеоспостереження готелю, процесуальні дії проводяться, записи вилучено, ми їх вивчаємо. Крім того, вивчаються камери на прилеглих вулицях. Це багато роботи”, - зауважив представник поліції.