З'явилися фото та відео з місця падіння вертольота під Краматорськом

20:10, 26 березня 2017
Інциденти
2742

За однією з версій, вертоліт впав у результаті зіткнення з лінією електропередач.

Фото novosti.dn.ua

У неділю, 26 березня, під Краматорськом упав військовий вертоліт. За попередньою інформацією, п'ятеро людей загинули. Це троє членів екіпажу та два пасажири.

«Громадське ТБ Донбасу» опублікувало коротке відео з місця аварії.

За однією з версій, вертоліт впав у результаті зіткнення з лінією електропередач.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Падіння вертольота під Краматорськом
Теги: #вертоліт#авіакатастрофа#Краматорськ