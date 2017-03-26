З'явилися фото та відео з місця падіння вертольота під Краматорськом
20:10, 26 березня 2017Інциденти
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За однією з версій, вертоліт впав у результаті зіткнення з лінією електропередач.
Поблизу Краматорська розбився військовий вертоліт / Фото novosti.dn.ua
У неділю, 26 березня, під Краматорськом упав військовий вертоліт. За попередньою інформацією, п'ятеро людей загинули. Це троє членів екіпажу та два пасажири.
«Громадське ТБ Донбасу» опублікувало коротке відео з місця аварії.
За однією з версій, вертоліт впав у результаті зіткнення з лінією електропередач.
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