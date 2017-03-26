З'явилися фото та відео з місця падіння вертольота під Краматорськом

У неділю, 26 березня, під Краматорськом упав військовий вертоліт. За попередньою інформацією, п'ятеро людей загинули. Це троє членів екіпажу та два пасажири.

«Громадське ТБ Донбасу» опублікувало коротке відео з місця аварії.

За однією з версій, вертоліт впав у результаті зіткнення з лінією електропередач.