Вайн-батл: уповноважений Порошенка з прав дитини прокоментував жорстоке побиття школярки у Чернігові (відео)

Подія, яка трапилася в центрі Чернігова, сколихнула країну і вразила своєю недитячою жорстокістю.

Слідчі Чернігова продовжили допит підлітків, причетних до побиття 8-ми-класниці Поліни. Наразі є кілька версій від різних учасників події: спроба відібрати телефон у подруги постраждалої, сварка через хлопця, а також - постійні образи з боку потерпілої.

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Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, батьки тих підлітків, які били дівчинку, всіляко намагаються виправдатися, пояснюючи, що їхні діти просто не могли терпіти образ від Поліни, тому і вирішили її "провчити".

"Як на мене, то вони просто не усвідомлюють (або не хочуть усвідомлювати) того, що сталося та більше турбуються про свою репутацію! У розмові вони повідомили, що шукають хорошого адвоката, аби врятувати репутацію ні в чому невинних дітей", - йдеться у повідомленні Кулеби.

Також він поспілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де перебуває Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже ліпше.

"Дівчинка розповіла про існування закритих діалогів, де компанії підлітків "забивають стрілки", щоб звести рахунки з визначеною жертвою і влаштувати з цього шоу. Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції", - заявив уповноважений президента України з прав дитини.

Крім того, Кулеба розповів, що в соцмережі набувають популярності спільноти "ЗАБИВЫ", ULTRAPIR і т.д. У них "змагаються" відео, де чисельна група підлітків у прямому сенсі забиває однолітків. Якщо твій "вайн-батл" набирає найбільшу кількість лайків та репостів, – ти переможець.

"Лише на одну з таких спільнот підписані 34 чернігівські підлітки, з яких 5 – друзі "головних героїнь" відео! Можливо, учасниці цієї бійки і не змагалися за винагороду, але підозрюю, що на таку жорстокість їх могло "надихнути" змагання у цих мережах", - підсумував він.

Нагадаємо, в Чернігові поліція розслідує побиття 15-річної школярки, яке здійснили на вулиці її однолітки.

Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб). Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!