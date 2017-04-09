Вандал, який пошкодив меморіальні дошки в Полтаві, мав спецобладнання і хорошу підготовку - поліція

Людина, яка розбила меморіальні дошки героям АТО і пошкодила дошку Петлюрі в Полтаві минулої ночі, мала спецобладнання і хорошу підготовку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час спілкування з активістами заявив начальник поліції Полтавської області Олег Бех.

«Людина, яка це зробила, була підготовлена. Чоловік мав відповідне обладнання, яке заглушило відеокамеру. Потім він розбив камеру, яка була на школі, а потім кількома ударами розбив дошку. Через 40 хвилин він прийшов до іншої дошки і також її розбив. Речових доказів на місцях подій не було знайдено. Зараз поліцейські працюють у місті, шукають свідків подій. Ми просимо всіх, кому що-небудь відомо по цій справі, повідомляти поліцію», - сказав керівник главку.

Він також зазначив, що триває розслідування за фактом пошкодження п'яти дошок учасникам АТО у минулому році.

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«Факти зібрані, але затриманих немає. Сьогодні ми працюємо в посиленому режимі, однак біля кожного пам'ятника і дошки поліцейського не поставиш. Але ми все зробимо для відновлення дошок, щоб вони були антивандальні, і робимо все, щоб знайти винного і не допустити загострення ситуації в місті, поглиблення конфлікту», - запевнив Бех.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Полтаві невідомі розбили меморіальні дошки героям АТО і пошкодили дошку Петлюрі.