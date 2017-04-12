У Херсоні невідомі побили депутата міськради від "Свободи", вибивши йому зуб

У Херсоні двоє невідомих напали на депутата Херсонської міської ради від ВО «Свобода» Євгена Матковського та нанесли йому тілесні ушкодження.

Як повідомляє прес-служба Херсонської обласної організації ВО «Свобода», ввечері 11 квітня в Херсоні двоє невідомих напали на депутата біля його будинку та завдали йому декілька ударів в обличчя.

Матковського доставили до лікарні, де йому надали первину допомогу. Лікарі діагностували у Матковського легкий струс мозку, також у постраждалого вибитий зуб.

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«За декілька годин до цього біля будинку ходили невідомі, питали у рідних, де я перебуваю, називалися моїми знайомими. Можу пов'язати напад із моєю політичною діяльністю», – цитує прес-служба слова Матковського.

Про подію повідомлено правоохоронні органи.

У відділі комунікацій ГУ НП в області УНІАН підтвердили факт нападу на депутата, зауваживши, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу (нанесення легких тілесних ушкоджень).

При цьому у поліції додали, що на момент звернення до правоохоронних органів депутат не вказував, що пов’язує напад зі своєю політичною діяльністю.