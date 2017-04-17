У Львові на станції зіткнулися електровоз, потяг та тепловоз: 8 вагонів зійшли з рейок

У Львові на залізничній станції зіткнулися електровоз, потяг та тепловоз, 8 вагонів зійшли з рейок. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"За інформацією чергового дирекції Львівської залізниці 17 квітня о 4:40 год. у другому парку залізничної станції Львів сталося зіткнення вантажного потягу, електровозу та маневрового тепловозу. В результаті зіткнення 8 вантажних вагонів та одна колісна пара електровозу зійшли з рейок. Постраждалих немає, затримки руху поїздів не було", - сказано у повідомленні.

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Причини події встановлюються. Зазначається, що попередня причина події – проїзд потягу на забороняючий сигнал світлофора.

Як повідомлялося, раніше у Росії потяг врізався у шкільний мікроавтобус, є загиблий.