Поліція протягом доби зафіксувала рекордну кількість нетверезих водіїв

Поліція зафіксувала понад 400 нетверезих водіїв.

Поліція протягом доби зафіксувала 468 нетверезих водіїв. Як повідомляє Нацполіція в Twitter, ця кількість є рекордною. #цифраДня:



поліція протягом доби виявила рекордну кількість нетверезих водіїв#поліція#новини#ДТП#дорогаpic.twitter.com/EV2ZUjwOA0 — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) April 19, 2017 Нагадаємо, напередодні Євробачення поліція оприлюднила правила поведінки в Україні для іноземців.

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