Поліція протягом доби зафіксувала рекордну кількість нетверезих водіїв

14:08, 19 квітня 2017
Інциденти
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Поліція зафіксувала понад 400 нетверезих водіїв.

заглушка поліція / Фото УНІАН

Поліція протягом доби зафіксувала 468 нетверезих водіїв.

Як повідомляє Нацполіція в Twitter, ця кількість є рекордною.

Нагадаємо, напередодні Євробачення поліція оприлюднила правила поведінки в Україні для іноземців.

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Теги: #поліція#водії