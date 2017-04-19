Поліція протягом доби зафіксувала рекордну кількість нетверезих водіїв
14:08, 19 квітня 2017Інциденти
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Поліція зафіксувала понад 400 нетверезих водіїв.
Фотоілюстрація / УНІАН
Поліція протягом доби зафіксувала 468 нетверезих водіїв.
Як повідомляє Нацполіція в Twitter, ця кількість є рекордною.
#цифраДня:— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) April 19, 2017
поліція протягом доби виявила рекордну кількість нетверезих водіїв#поліція#новини#ДТП#дорогаpic.twitter.com/EV2ZUjwOA0
Нагадаємо, напередодні Євробачення поліція оприлюднила правила поведінки в Україні для іноземців.
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