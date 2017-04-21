В історичному центрі Одеси балкон впав на припарковану іномарку (фото)

В історичному центрі Одеси в ніч на 21 квітня з 4-го поверху житлового будинку, що є пам'яткою архітектури, обвалився балкон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Одеси, близько 2.00 сталося обвалення балкона четвертого поверху 4-поверхового флігеля по вул. Базарна, 25.

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Зазначається, що квартира, до якої належить балкон, приватизована й у списках старого та аварійного житла не числиться. Зовні цей балкон не мав ознак аварійності.

На даний момент за результатами огляду виявлено, що, ймовірно, обвалення сталося через згнилі металеві конструкції всередині балкона.

«Всім мешканцям будинку видано приписи про заборону на користування балконами», - заявили в прес-службі. Наразі співробітники підприємства «ЖКС «Порто-Франківський» ведуть роботи з ліквідації наслідків обвалення.

Як повідомили УНІАН у регіональному главку ДСНС, представники цього відомства першими прибули за викликом. Під час обвалення було пошкоджено припарковану біля будинку іномарку, що належить одному з мешканців.