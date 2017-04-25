У Харкові трамвай зійшов з рейок: вагон розвернуло навколо своєї осі (фото, відео)
11:10, 25 квітня 2017Інциденти
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В аварії ніхто не постраждав, рух швидко відновили.
У Харкові трамвай зійшов з рейок у районі станції метро "Спортивна". Про це повідомляє 057.ua.
На місце одразу ж виїхала спецтехніка, щоб прибрати вагон з проїжджої частини, щоб він не заважав руху. Очевидці в соцмережах відзначають, що вагон розвернуло навколо своєї осі і він майже повністю "вилетів" з рейок.
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В аварії ніхто не постраждав, рух швидко відновили.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Раніше в Запоріжжі на зупинці загорівся трамвай з пасажирами.
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