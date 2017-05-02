У Світловодську невідомі обстріляли редакцію газети, розташовану в будівлі мерії

У Світловодську (Кіровоградська область) невідомі обстріляли редакцію газети «Светловодск вечерний», розташовану в будівлі мерії міста.

Про це УНІАН повідомила головний редактор видання Тетяна Дроздова. За її словами, сьогодні журналісти прийшли на роботу і побачили чотири отвори від куль в одному з трьох вікон редакції.

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«Викликали поліцейських, повідомили в СБУ та першому заступнику міського голови Олені Балюк. Комусь дуже хочеться залякати журналістів, щоб поводилися чемно і знали своє місце», - сказала Дроздова.

У поліції Світловодська УНІАН повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група і пізніше буде дана кваліфікація цієї події.

Довідка УНІАН. Газета «Светловодск вечерний» є найпопулярнішим і тиражним інформаційним виданням міста. Раніше це була газета міськради, яка пізніше пройшла процес роздержавлення. Газета видається з 1991 року.