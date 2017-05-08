На Донеччині нетверезий водій позашляховика протаранив блокпост (фото)

На Донеччині на блокпості «Дніпро» нетверезий водій скоїв ДТП, протаранивши залізобетонний блок.

Як йдеться в повідомленні донецької поліції, близько 16.40 до блокпоста, розташованого на виїзді з Покровська в напрямку Дніпра, до залізобетонного блоку із дорожніми знаками під'їхав автомобіль "Mitsubishi Pajero", який різко розвернувся і поїхав в протилежному напрямку. Такі дії викликали підозру у співробітників поліції, і вони вирішили з'ясувати причину дивної поведінки.

«Побачивши поліцейський автомобіль, джип почав паркуватися на узбіччі дороги. При перевірці документів водія, 34-річного мешканця Покровська, з'ясувалося, що він має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, чоловік вів себе зухвало, чіплявся до правоохоронців та нецензурно виражався. Відносно порушника співробітники поліції почали складати адміністративний протокол за ст. 130 "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції" КУпАП. В цей час чоловік зненацька сів за кермо своєї автівки, розвернувся в напрямку блокпоста і скоїв наїзд на бетонну плиту», – повідомили в поліції.

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Поліцейські відразу викликали швидку допомогу та до її прибуття надали першу долікарську допомогу постраждалому чоловіку.

Правопорушника каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні, медики констатували у нього відкритий перелом плечової кості.

Наразі вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження.