На Харківщині мера Дергачів на смерть переїхала вантажівка: ЗМІ розповіли подробиці трагедії (фото)

За попередньою інформацією, 61-річний водій автомобіля "ГАЗ" з цистерною наїхав на мера Дергачів Харківської області Олександра Лисицького з необережності. Від отриманих травм потерпілий помер у "швидкій", передає місцевий сайт NewsRoom.

"Працівник, який поливав із шланга берези, попросив водія проїхати вперед до наступного дерева. Оскільки на вулиці було спекотно, капот автомобіля був піднятий. Тобто водій нічого попереду не бачив", - розповів Олег Ніконенко, начальник відділу профілактичної роботи облуправління превентивної діяльності ГУ НП.

За його словами, коли вантажівка з цистерною почала їхати вперед, практично у лоб під'їхав автомобіль "Нива", з якого вийшов 61-річний мер Олександр Лисицький та пішов назустріч.

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"Водій, не бачачи пішохода, скоїв на нього наїзд", - пояснив Ніконенко.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події, свідки та очевидці ДТП.