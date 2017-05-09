У Харкові "замінували" площу Свободи: закриті виходи з двох станцій метро

У Харкові через анонімне повідомлення про замінування площі Свободи закриті виходи з двох станцій метро.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 9 травня, близько 12:00 до чергової частини Шевченківського відділу поліції надійшла інформація про те, що на площі Свободи пролунають вибухи.

За відомостями поліції, для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група, кінологічна служба, експерти-криміналісти та працівники вибухотехнічного управління харківської поліції. Найближчі станції метро тимчасово закриті для пасажирів. Огляд території триває.

Водночас, у гучномовці в метрополітені зачитують оголошення, що станції метро "Університет" і "Держпром" закриті для входу і виходу пасажирів.