На Львівщині матір залишила немовля в камері схову (фото)

На Львівщині матір залишила новонароджену дитину в камері схову. Про це повідомляє місцеве радіо «Нео Радіо» у Facebook.

"Вчора в міському відділі поліції 30-річна мешканка одного із сіл Радехівського району пояснила, що це її третя вагітність: у них з чоловіком вже є двоє... А ця була небажаною... З її слів, ніхто вдома не знав про її "положення". 5 травня, в п'ятницю, вона народила в себе вдома, до середи дитя "жило" в літній кухні. Вчора, 10 травня, вона приїхала в Червоноград, ніби у справах, - жінка працювала реалізатором в одному з кіосків. Майже за "класикою жанру" взяла велику сумку в клітинку, спакувала туди доньку, поклавши разом пляшечку для годування, і віднесла до камери схову", - сказано у повідомленні.

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Що змусило її так вчинити і повернутися через три години - з'ясовують правоохоронці. Вчора жінку оглянули лікарі, попри певні проблеми із здоров'ям, вона відмовилася від госпіталізації, самостійно покинувши шпиталь.

Немовля, яке вчора мама залишила в сумці в камері схову, досі перебуває в дитячому відділенні міської лікарні.

Раніше у Черкасах матір намагалась продати свою новонароджену дитину.