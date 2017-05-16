В Одесі лідер місцевого "Автомайдану" побив чиновника ОДА – поліція

В Одесі лідер громадської організації «Автомайдан Одеса» Євген Резвушкін побив чиновника Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, увечері 15 травня до поліції звернувся керівник одного з управлінь Одеської обласної державної адміністрації з заявою про те, що невідомий чоловік завдав йому тілесні ушкодження.

«Сьогодні на території управління, під час проведення відкритого для громадськості заходу, чиновник впізнав свого кривдника і викликав поліцію. Ним виявився лідер однієї з громадських організацій міста», - повідомили у відділі.

Відзначається, що підозрюваний є фігурантом низки кримінальних проваджень - за ст. ст. 296 (хуліганство), 125 (умисне легке тілесне ушкодження), 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів) КК України і двічі притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173, 126 КУпАП.

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Для встановлення обставин події громадський активіст доставлений в Хмельницьке відділення поліції для надання пояснень у справі. В даний час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньої правовою кваліфікацією кримінального злочину, передбаченого ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Перевірка триває.

За словами радника начальника ГУ НП в області Руслана Форостяка, у вівторок, 16 травня, під час засідання громадської ради Облавтодору, яке відбувалося в Одесі, було затримано лідера «Автомайдану Одеса» Резвушкін і ще двох осіб.

«За заявою керівника одного з районних відділів державної установи відомий активіста Євгена Резвушкіна і ще двох осіб громадської організації «Автомайдан Одеса» доставлено до Хмельницького відділення поліції, де ведуться слідчі дії», - повідомив Форостяк.