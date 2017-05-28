На Житомирщині внаслідок аварії одна людина загинула, ще двох травмовано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 27 травня близько 18:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на 23 км. автодороги "Житомир-Сквира", поблизу села Іванків Андрушівського району.

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Вже на місці пригоди стало відомо, що автомобіль «ВАЗ» зіткнувся з легковиком «Славута» внаслідок чого водій першого загинув на місці, а його дружина та водій другого транспортного засобу отримали травми, але від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували з понівечено легковика тіло загиблого чоловіка.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 4 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки.

Наразі за цим фактом правоохоронцями ведеться розслідування. Подробиці події встановлюються.