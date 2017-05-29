Зіткнення потягів на Хмельниччині: кількість госпіталізованих зросла

Після зіткнення двох потягів на Хмельниччині кількість госпіталізованих пасажирів зросла до шести осіб.

Четверо людей із забоями та черепно-мозковими травмами нині перебувають у нейрохірургії Кам'янець-Подільської лікарні, тимчасом машиніст товарного потягу та його помічник - у травматології, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

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Саме вони, за попередніми висновками, винні в аварії. Машиніст вантажного потяга, попри червоне світло, не пропустив пасажирський із п'ятьма сотнями людей. Через зіткнення два пасажирські вагони зійшли з рейок. Вантажний локомотив та вагони зі щебенем перекинулися. Рух на цій колії відновили у суботу, 27 травня, ввечері. Роботи із ліквідації наслідків аварії ще тривають.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня пасажирський потяг "Київ — Кам'янець-Подільський" (№139) допустив зіткнення з вантажним поїздом, який стояв на станції.