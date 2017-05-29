Під Полтавою рятувальники другу добу намагаються загасити пожежу на сміттєзвалищі (відео)

Під Полтавою загорілося звалище твердих побутових відходів в селі Макухівка, станом на ранок 29 травня 2017 року роботи по гасінню пожежі тривають. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області.

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Як повідомляється, 28 травня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Полтавській міському звалищі твердих побутових відходів в селі Макухівка Полтавського району. Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі 0,015 га

"Рятувальники локалізували пожежу о 19:51. Станом на 22:00 28 травня ліквідована пожежа на площі 0,011 га. Роботи з гасіння пожежі тривають. Травмованих і загиблих немає. Причина пожежі зараз встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Миколаєві пожежа знищила цех з виробництва яхт.