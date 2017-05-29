У Житомирі жінка випала з п'ятого поверху і залишилася жива

У Житомирі жінка випала з п'ятого поверху будинку та залишилася живою.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, 27 травня близько 20.30 до житомирського відділку поліції надійшло повідомлення про те, що 39-річна житомирянка випала з 5-го поверху житлового будинку.

Читайте такожУ Харкові пенсіонер наклав на себе руки: випив клей для пластмаси

Потерпілу госпіталізували до однієї з житомирських лікарень. Наразі правоохоронці проводять за цим фактом перевірку та встановлюють усі обставини події. Також призначено низку експертиз, з'ясовуються точні причини падіння жінки з висоти.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі дівчина випала з вікна 8-го поверху під час спроби зробити селфі.