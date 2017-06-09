Сутички під час концерту Ірини Білик в Одесі: Аваков пообіцяв покарати поліцейських, які перевищили повноваження

В Одесі міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв відомому активісту Сергію Стерненку, потерпілому 8 червня під час концерту Ірини Білик, що поліцейські, які перевищили повноваження, будуть покарані. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат Борислав Береза після спілкування з активістами разом із міністром.

Читайте такожПоліція прокоментувала сутички в Одесі через виступ Білик: розпочато розслідуванняБереза наголосив, всі обставини події будуть ретельно розслідувані: громадські працівники не повинні брати на себе функції правоохоронців, а останні не мають права порушувати закон.

«Поліцейський - не амністія, порушив закон - відповіси за законом ... Ми повинні об'єднатися і боротися із внутрішніми і зовнішніми ворогами. Вони є навіть в поліції та мерії », - сказав депутат.

Сьогодні на вулиці Єврейській, біля будівлі Головного управління Національної поліції в Одеській області, зібралися активісти. Вони прийшли через те, що напередодні на відкритті ресторану Park Leo, під час якого виступала Білик, між активістами, які протестують проти концерту, і поліцейськими відбулося кілька сутичок. Під час конфлікту постраждав Стерненко.

Кортеж Авакова прибув до обласної поліції, але міністр до протестувальників не підійшов, тільки Береза запросив Стерненка і ще двох громадських активістів пройти в будівлю.

За словами депутата, Аваков і він хочуть провести діалог з представниками патріотичних сил Одеси, щоб «від сьогодні в місті закінчилося розштовхування один одного».

«Спокійна і мирна Одеса - запорука того, що нікому не вдасться роздмухати в Одесі конфлікт, якому б пораділи у Кремлі», - підкреслив Береза.

Згодом активіст і депутат заявили, що «з міністром відбулося конструктивне спілкування», і Аваков пообіцяв, що буде проведена перевірка того, що сталося, винні понесуть покарання.

«Поліцейські, що перевищили повноваження і застосували вчора надмірну силу, будуть покарані, але ми не повинні протистояти поліції. Поліція і громадськість повинні діяти спільно», - заявив Стерненко. Він також зазначив, що звернеться з відповідною заявою до прокуратури Одеської області.

Береза зазначив, що Одесу «качають», але деякі конфлікти виникають саме через відсутність комунікацій і взаєморозуміння між владою і громадськими активістами.

Як повідомив УНІАН представник у правоохоронних органах, Стерненко прибув до прокуратури Одеської області, де написав відповідну заяву.

Нагадаємо, увечері 8 червня в Одесі між активістами і поліцією сталися сутички через виступи співачки Ірини Білик на відкритті літнього ресторану Park Leo. До закладу прибули кілька десятків проукраїнських активістів.

Вони заявили, що Білик у 2015 році виступала в окупованому Криму. Активісти намагалися прорватися на територію ресторану, навколо якого була металева огорожа, а біля входу і по периметру був подвійний кордон поліції і багато охорони. Кілька протестувальників через огорожу почали кидати курячі яйця на територію ресторану, чому завадила поліція.

Під час конфлікту постраждав відомий активіст Стерненко - йому розбили обличчя, він стверджує, що це зробили поліцейські.

За фактом заворушень відкрито два кримінальних провадження: за ст. 296 (хуліганство) і ст. 345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) КК України.