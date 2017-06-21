Після пожежі на Хрещатику будівлі загрожує руйнація (відео)

Після великої пожежі у будівлі колишнього Гастроному на Хрещатику, 40/1, у Києві є загроза часткового руйнування будівлі, що може призвести до виникнення класифікаційної надзвичайної ситуації. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вогнеборці під час гасіння пожежі винесли з будівлі два кисневих балони, попередивши можливий вибух.

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"Внаслідок пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки та перекриття між 2 та 3 поверхами та дах будівлі. Крім того, має місце загроза часткового руйнування будівлі, що може призвести до виникнення класифікаційної надзвичайної ситуації. Належність даної будівлі до реєстру «Пам’ятників архітектури» з’ясовується", - сказано у повідомленні.

Наразі, на місці продовжують працювати пожежно-рятувальні підрозділи щодо розбору та проливання горілих конструкцій. Під час гасіння пожежі загиблих та травмованих не було.

Причина виникнення пожежі та збиток встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою версією пожежних, виникнення вогню сталося через підпал. Проте, як зазначили в рятувальній службі, остаточне рішення будуть приймати експерти.