У Росії чоловік після ДТП убив і закопав свого "кривдника" разом з машиною

Російський суд буде розглядати справу місцевого жителя, який після ДТП убив свого "кривдника" і закопав разом з автомобілем за відмову оплатити ремонт. Про це повідомив агентству "РИА Новости" представник крайового управління СК Росії.

Інцидент стався у російському селі Плеханово в листопаді 2014 року. На дорозі зіткнулися "Волга" і ВАЗ, обидва водії були п'яні, між ними виник конфлікт. Водій "Волги" - 33-річний чоловік вимагав у 42-річного водія "Жигулів" гроші за майбутній ремонт машини, але той відмовився платити.

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Тоді молодий чоловік побив його, поклав у багажник "Жигулів" і привіз в Кунгур на територію гаража. У бійці він кілька разів поранив чоловіка ножем, від чого той помер. Потім молодий чоловік зі своїм знайомим з допомогою екскаватора закопав тіло і автомобіль в околицях міста.

Довгий час доля безвісти зниклого чоловіка була невідома. Розкрити злочин вдалося тільки в березні 2017. Слідчі і поліцейські знайшли тіло і машину, після чого встановили особу підозрюваного. На час слідства його взяли під варту.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі п'яний пасажир вбив жінку-водія таксі і забрав її авто.