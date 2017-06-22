У Львові вночі нетверезий чоловік влаштував стрілянину (фото)

Вночі у Львові патрульні затримали чоловіка з револьвером, який, за словами свідків, стріляв з нього. Про це повідомляє патрульна поліція Львова.

Патрульні виїхали на вулицю Шевченка, де очевидці повідомили про конфлікт із застосуванням зброї.

«За словами чоловіків, після словесної перепалки невідомий на кілька хвилин пішов, а коли повернувся, то мав у руках предмет, схожий на зброю. Вони втікали і почули постріли», - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка затримали, він був у стані алкогольного сп’яніння. У нього виявили револьвер, за попередніми висновками, Флобер. Проте 34-річний чоловік запевнив, що не стріляв з нього.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Його доставили у Шевченківський відділ поліції для з’ясування обставин.

Раніше у Харкові двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину.