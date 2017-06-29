У Києві викрили банду, яка "викрала" та перепродала 31 квартиру (відео)

У Києві викрили банду, яка незаконно перепродала 31 квартиру столичних жителів. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Києві.

До складу групи входили 12 осіб. Більшість з них пов'язані з незаконним обігом наркотиків, шахрайством, підробкою документів і навіть умисним вбивством.

«Шахраї підробляли документи, у тому числі з ними у змові були деякі нотаріуси, і шляхом ланцюжка перепродажів помешкань отримували кошти. Таким чином вони фактично викрали 31 квартиру. При цьому господарі помешкань часто не знали про це, аж поки не виявляли, що у їхніх квартирах уже проживають інші люди. Усі зловмисники встановлені, вісьмом уже повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства та підробки документів, чотирьох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Читайте такожУ Києві заблокували схему "візового" шахрайства для виїзду в США

Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші, підроблені посвідчення працівника правоохоронного органу, ключі від 14-ти квартир, правовстановлюючі документи на квартири, мобільні телефони, радіостанції та автомобіль.

«Ця група має чіткі ознаки організованості: сюди входили нотаріуси та люди, які чітко розприділяли між собою ролі. Тому в ході слідства будуть встановлювати інші епізоди їх злочинної діяльності. За скоєння цих злочинів передбачено до 12-ти років позбавлення волі», - зазначив Андрій Крищенко.

У рамках кримінального провадження, розпочатого у січні 2015 року ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (Підробка ) Кримінального кодексу України, було проведено ряд слідчих дій, зокрема контроль за вчиненням злочину та 18 обшуків.

Раніше на Рівненщині викрили групу шахраїв, які обдурили громадян на півмільйона гривень.