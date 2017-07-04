Піротехніки знищили 4 боєприпаси часів минулих війн, знайдені у Радомишльському районі (фото)

На Житомирщині сьогодні, 4 липня, піротехніки знищили 4 боєприпаси часів минулих війн, знайдені напередодні у Радомишльському районі. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 4 липня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила 4 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Усі знахідки виявлено у Радомишльському районі.

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Напередодні в селі Заболоть місцевий мешканець виявив один боєприпас під час копання траншеї лопатою. Фахівці ДСНС ідентифікували знахідку, як артилерійський снаряд калібром 76 мм. Того ж дня ще один вибухонебезпечний предмет відкопала селянка на власному городі в селі Потіївка. Вона одразу припинила земельні роботи та повідомила Службу порятунку «101». Піротехніки ідентифікували знахідку як ручну гранату Ф-1. Крім того, поблизу селі Мала Радча під час відпочинку в лісі компанія друзів побачила 2 металеві предмети. Вони припустили, що це військові боєприпаси та негайно сповістили рятувальників. Фахівці ДСНС, які прибули до місця виклику, ідентифікували знахідки як 2 мінометні міни калібром 82 мм.

Сьогодні піротехніки усі боєприпаси знищили.

Раніше на Миколаївщині знищили 119 боєприпасів часів минулих війн.